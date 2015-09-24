Нацбанк: міжнародні резерви України перевищили $13 мільярдів
Нацбанк в рамках програми з МВФ розраховує наростити золотовалютні резерви до 18 мільярдів доларів на кінець 2015 року.
Обсяг золотовалютних резервів Національного банку України на даний час перевищує 13 мільярдів доларів, повідомила сьогодні журналістам голова НБУ Валерія Гонтарева.
"Зараз наші міжнародні резерви перевищують 13 мільярдів доларів США", - сказала вона.
Глава НБУ нагадала, що регулятор нарощує резерви як самостійно, купуючи валюту на ринку, так і за рахунок надходжень кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших партнерів.
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Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ за серпень зросли на 21,6%, або на 2,2 мільярда доларів, - до 12,6 мільярда доларів завдяки отриманню чергового траншу від Міжнародного валютного фонду, а також надходженню коштів від інших міжнародних кредиторів та низки валютних операцій НБУ.
НБУ в рамках програми з МВФ розраховує наростити золотовалютні резерви до 18 мільярдів доларів на кінець 2015 року.
За 2014 рік резерви НБУ скоротилися на 12,883 мільярда доларів, або на 63,1%, - до 7,533 мільярда доларів на 1 січня 2015 року.