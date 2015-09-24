Нацбанк: міжнародні резерви України перевищили $13 мільярдів

Обсяг золотовалютних резервів Національного банку України на даний час перевищує 13 мільярдів доларів, повідомила сьогодні журналістам голова НБУ Валерія Гонтарева.

"Зараз наші міжнародні резерви перевищують 13 мільярдів доларів США", - сказала вона.

Глава НБУ нагадала, що регулятор нарощує резерви як самостійно, купуючи валюту на ринку, так і за рахунок надходжень кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших партнерів.

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Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ за серпень зросли на 21,6%, або на 2,2 мільярда доларів, - до 12,6 мільярда доларів завдяки отриманню чергового траншу від Міжнародного валютного фонду, а також надходженню коштів від інших міжнародних кредиторів та низки валютних операцій НБУ.

НБУ в рамках програми з МВФ розраховує наростити золотовалютні резерви до 18 мільярдів доларів на кінець 2015 року.

За 2014 рік резерви НБУ скоротилися на 12,883 мільярда доларів, або на 63,1%, - до 7,533 мільярда доларів на 1 січня 2015 року.