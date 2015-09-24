Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 25 вересня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2146,4469 (24 вересня – 2157,5129)

100 EUR – 2412,8210 (24 вересня – 2405,6269)

10 RUR – 3,2270 (24 вересня – 3,2669)

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Довідка УНІАН, у четвер, 24 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,40/21,55 гривні/долар.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 24,1150/24,2820 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3210/0,3240 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,4645 гривні/долар, до цього часу було укладено 633 угоди на суму 469,11 мільйона доларів.