Росії економічно вигідніше погодитися на реструктуризацію євробондів, ніж доводити справу до суду – експерт

Росії економічно більш вигідно погодитися на реструктуризацію євробондів на 3 мільярди доларів, які були викуплені урядом Російської Федерації в України в грудні 2013 року, ніж доводити справу до міжнародного суду.

Таку думку висловив фінансовий аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб.

"Треба розуміти, що ці судові процеси проходять, як правило, протягом декількох років, і є практичні труднощі, щоб накладати стягнення на майно країни за кордоном. Виходячи з економічного прагматизму, було б логічно, щоб Росія зрештою погодилася на реструктуризацію. Це просто вигідніше по грошах", - сказав аналітик.

При цьому він додав, що в економічні відносини між Росією та Україною, зі зрозумілих причин, втручається політика, і в цій ситуації не факт, що буде обрано економічно доцільне рішення.

Тим не менш, Іосуб вважає, що, якщо Росія не піде на реструктуризацію, це призведе до багаторічним позовів в міжнародних юрисдикціях і миттєво негативного впливу на українську економіку не зробить.

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року президент РФ Володимир Путін і президент України Віктор Янукович домовилися про надання російською стороною кредиту Україні в розмірі 15 мільярдів доларів. Кредит передбачав обмін коштів на суверенні євробонди України. Перший транш кредиту в обсязі 3 мільярди доларів було надано Україні в кінці грудня 2013 року. Подальші транші Україна не отримувала. Виплата боргу в 3 мільярди доларів було заплановано на грудень 2015 року. Однак "російський" борг увійшов в перелік боргів перед приватними кредиторами, що підлягає реструктуризації.

27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів. Реструктуризація передбачає повне списання 4 мільярди доларів, відстрочку платежів по тілу кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної процентної ставки за бондами на рівні 7,75%. Російським кредиторам запропонували такі ж умови реструктуризації боргу в обсязі 3 мільярди доларів.

Російська сторона вже заявила про те, що не братиме участь в реструктуризації боргу.

Однак Мінфін США закликав усіх кредиторів України якомога швидше завершити переговори за борговими операціями.

Крім того, президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк не раз заявляли, що Російська Федерація як один з кредиторів України не отримає кращих умов реструктуризації боргу, ніж ті, що погоджені з Комітетом кредиторів.