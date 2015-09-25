ЦБ Китаю заявляє, що девальвація юаня носить тимчасовий характер

Девальвація юаня та відтік капіталів мають тимчасовий характер, заявив у п'ятницю представник Народного банку Китаю, додавши, що реформа валютного курсу була розпочата вчасно, повідомляє Прайм.

Зазначається, що Шєн Сунчен, голова управління статистики Народного банку Китаю, заявив, що сильне подальше падіння юаня є малоймовірним, враховуючи відносно високі темпи зростання економіки країни, велике позитивне сальдо поточного рахунку платіжного балансу і досить високі процентні ставки.

Він також сказав, що реформа валютного курсу була розпочата у вдалий час, коли процентні ставки в Китаї знижувалися, що могло обмежити вплив девальвації на економіку країни.

"Центральний банк Китаю в серпні прийняв несподіване рішення про девальвацію юаня приблизно на 2%. Він також дозволив ринку відігравати більш суттєву роль у визначенні вартості юаня. Це призвело до коливань ринків як в Китаї, так і в усьому світі, падінню котирувань акцій та зниженню цін на сировинні товари", - говориться в повідомленні.

Шєн Сунчен заявив, що волатильність на фінансовому ринку не має заважати здійсненню реформування фінансової системи Китаю. Він зазначив, що фінансовий контроль зазвичай призводить до активізації спекулятивних операцій на фондових ринках, чим і пояснюється виникнення волатильності.

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На думку представника центрального банку Китаю, причиною волатильності також стали недостатньо узгоджені дії щодо проведення реформ, оскільки реформа валютного курсу і рахунки капіталу здійснюється досить повільно порівняно з лібералізацією процентних ставок.