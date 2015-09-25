Нацбанк знову знизив вартість грошей в Україні

Національний банк України з 25 вересня слідом за зниженням облікової ставки на 5 п. п. знизив ставку одноденного рефінансування для банків також на 5 п. п., повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, з 25 вересня ставка НБУ за кредитами рефінансування "овернайт" під забезпечення державними цінними паперами знижена до 24% з 29% річних.

Ставки по залученню ресурсів у банків залишаються на незмінному рівні. Зокрема, з одноденним депозитними сертифікатами установлена ставка на рівні 18% річних, за сертифікатами на 7 днів – 19%, на 14 днів – 20%.

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Як повідомляв УНІАН, 25 вересня НБУ знизив облікову ставку до 22% з 27% річних, що діють з 28 серпня, і анонсував подальше зниження облікової ставки при збереженні позитивних тенденцій на ринку, щоб рівень облікової ставки відповідав рівню прогнозованої інфляції.

З 4 березня 2015 року регулятор підвищив облікову ставку до максимального історичного рівня для української банківської системи - 30% до 19,5% річних, що діяли раніше, для стабілізації валютного ринку і зупинки стрімкої девальвації гривні.

Після введення НБУ низки обмежень на валютному ринку та отримання першого траншу Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми, гривня менш ніж за два тижні зміцнилася в коридорі 21-23 гривні/долар, де утримується до сьогоднішнього дня.