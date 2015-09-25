Україна очікує заявки кредиторів для участі в обміні євробондів до 12 жовтня – Мінфін

Кабінет міністрів України оприлюднив меморандум про умови обміну державних та гарантованих державою єврооблігацій і запропонував власникам боргових паперів до 12 жовтня подати заявки на участь у зборах з обміну цих паперів на нові.

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, проведення зборів очікується 14 жовтня. При цьому в повідомленні наголошується, що Україна залишає за собою право продовжити термін прийняття заявок, перенести збори на більш пізню дату і/або скликати додаткові збори.

Також повідомляється, що в разі схвалення кредиторами пропозиції обміну на зборах 14 жовтня обмін старих облігацій на нові та державні деривативи планується завершити до 27 жовтня.

"Підтримка власників єврооблігацій запропонованого обміну дозволить реалізувати угоду щодо реструктуризації боргу, досягнуту наприкінці серпня з нашими найбільшими кредиторами. Як зазначали раніше президент та прем'єр-міністр України і як чітко вказується в документах про пропозицію обміну, одному кредитору не будуть запропоновані вигідніші умови, ніж ті, що пропонуються в цій пропозиції обміну", - наводяться в повідомленні слова міністра фінансів України Наталії Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів. Реструктуризація передбачає повне списання 3,8 мільярда доларів, відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 11,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона по всім бондам на рівні 7,75% річних.

Кабінет міністрів України з 23 вересня розпочав процедуру реструктуризації державного і гарантованого державою боргу та його списання, яка закінчиться орієнтовно до 1 грудня поточного року.

Для завершення реструктуризації уряд тимчасово призупинив виплати по 9 з 14 серій облігацій зовнішньої держпозики і гарантованих державою єврооблігацій ДП "Фінінпро", що входять до периметру реструктуризації, включаючи єврооблігації з погашенням у вересні та жовтні 2015 року.