Кремль роздумує над створенням антикризового резерву на "непередбачені витрати"

Уряд РФ обговорює створення антикризового резерву в рамках бюджету на 2016 рік, передає РІА Новости з посиланням на високопоставленого федерального чиновника.

"Ми зараз обговорюємо створення фінансового резерву для антикризи", — сказало джерело, уточнивши, що мова йде про організацію якоїсь фінансової "подушки безпеки", яку уряд може використовувати на непередбачені витрати.

Читайте такожКремль визнав, що російська економіка "лежить на дні""Рішення ще не прийнято. Але входити у 2016 рік без якоїсь подушки безпеки, залишати уряд без якогось маневреного резерву — неможливо. Раніше у нас були умовно розподілені витрати, але зараз їх не буде", — пояснило джерело.

Обсяг антикризового фонду уряду РФ на 2015 рік з урахуванням коштів, виділених на докапіталізацію банків, склав понад 2 трильйони рублів, з цих коштів була надана підтримка більшості галузей економіки РФ.

Передбачалося, що в 2016 році в ролі такого резерву можуть виступити так звані умовно затверджені витрати бюджету — це 2,5% від загального обсягу витрат, проте влітку було прийнято рішення їх скоротити.