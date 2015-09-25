Наступного року ВСУ отримають на речове забезпечення 4,5 мільярда

Наступного року Збройні Сили України отримають на речове забезпечення 4,5 мільярда гривень.

Про це на брифінгу заявила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк.

"Це дозволить повністю забезпечити військовослужбовців ЗСУ польовою формою і засобами захисту, а також на 85% - військовим спорядженням", - зазначила прес-секретар.

Вона також додала, що на ці кошти планується придбати 65 тисяч комплектів бронежилетів, 60 тисяч пулезахисних шоломів, понад 200 тисяч комплектів польової форми, 59,5 тисяч комплектів спорядження, 50 тисяч комплектів засобів захисту, 35 тисяч комплектів постільної білизни та 56 тисяч комплектів спальних мішків.

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Як повідомляв УНІАН, у бюджеті України на 2015 рік порівняно з 2014 роком фінансування армії було збільшено майже вдвічі - до 45 мільярдів гривень, з яких, за словами керівництва Міноборони, 14 мільярдів гривень буде направлено на розвиток озброєння.