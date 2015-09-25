Відтік капіталу з Китаю в серпні побив всі рекорди

Відтік капіталу з Китаю в серпні сягнув історичної рекордно високої позначки в 141,66 мільярда доларів, повідомляє Прайм.

Аналітики пов'язують такий показник з девальвацією юаня. Зокрема, Народний банк Китаю в серпні багато разів знижував довідковий курс юаня до долара, а потім встановив середній обмінний курс національної валюти на рівні 6,3969 за долар (на початку серпня долар коштував близько 6,21 юаня).

"Поточний відтік капіталу є лише тимчасовою реакцією ринку, - вважає глава статистичного та аналітичного департаменту Народного банку Китаю Шен Сонгчен (Sheng Songcheng). - Уповільнення зростання економіки, підвищення рівня боргу і різкі коливання на біржах викликають короткострокову паніку серед інвесторів".

Читайте такожНа фондовому ринку Китаю черговий обвал - індекс ChiNext впав на 7,5%

Крім того, експерт висловив думку, що ослаблення юаня також є короткостроковим і не буде продовжуватися протягом тривалого часу.