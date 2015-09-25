Нацбанк хоче спростити роботу іноземних інвесторів в Україні

Такими планами поділився заступник глави НБУ Олег Чурій в ході Одеського фінансового форуму.

"Ці два проекти, вони досить глобальні. Перший проект – це проект з реформування валютного законодавства, що також має прямий зв'язок з розвитком ринку капіталу", - сказав Чурій і пояснив, що в рамках цього проекту передбачена лібералізація валютного ринку і побудова його за новою моделлю, включаючи спрощення розрахунків за експортно-імпортними операціями та прямим інвестиціям, щоб залучити нові кошти, тоді як до портфельним інвестиціям та операціями з валютою регулятор наразі ставиться обережно.

"Що стосується другого проекту, який ми зараз ініціюємо, цей проект пов'язаний з відкриттям рахунку глобального депозитарію в депозитарії центрального банку України (НБУ). Чому ми говоримо про відкриття рахунку саме в депозитарії центрального банку України? У першу чергу тому, що Національний банк обслуговує державні цінні папери, і на сьогодні ми бачимо таку ситуацію, що єдині цінні папери на найближчі роки, які можуть бути цікаві іноземним інвесторам, це тільки державні цінні папери, державний борг", - пояснив він.

За словами Чурія, перевагами при роботі через глобальний депозитарій буде зниження ризику інвестицій для інвестора, який, купуючи цінні папери України, змушений використовувати рахунок локального (українського) зберігача цінних паперів, крім ризику самого інструменту несе ризик зберігача, що підвищує вартість інструменту. Переваги роботи через глобальний депозитарій для України, як зазначив заступник голови НБУ, полягають у тому, що це дозволить вести роботу з більш широким колом інвесторів, підвищити оперативність купівлі-продажу цінних паперів і також знизити ризик таких операцій, а в кінцевому підсумку залучити в нашу країну нових інвесторів.

При цьому Чурій попередив, що процес відкриття рахунку глобального депозитарію тривалий, привівши в приклад Грузію і Вірменію, де це зайняло близько 3 років, і Росію, де цей процес тривав 7-8 років, що викликано не лише технічними труднощами, але й неготовністю ринку до таких змін.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в минулому році розглядав варіант створення мегарегулятора на базі Національного банку, щоб Нацкомісія з регулювання ринків фінансових послуг і Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку реорганізувалися в департаменти в структурі НБУ.

У зв'язку з цим Міністерство фінансів у минулому році пропонував створити Нацкомісію з фінансового нагляду на базі Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку і ліквідувати Нацкомісію з регулювання ринків фінансових послуг, щоб оптимізувати кількість державних контрольно-наглядових органів і скоротити витрати на їх утримання.

Підготовка законопроекту про розподіл повноважень між Нацкомісією з регулювання ринку фінансових послуг, Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку і Національним банком і його розгляд парламентом очікується в кінці 2015 - початку 2016 року. В рамках цього проекту фонди спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди, а також Аграрна біржа будуть передані НКЦПФР, в той час як страховий ринок, ломбарди, кредитні спілки, лізингові та факторингові компанії будуть передані НБУ.