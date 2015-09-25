Федрезерв США готовий підвищити відсоткові ставки вже в цьому році

Федеральна резервна система США готова підвищити відсоткові ставки вже в цьому році, заявила глава ФРС США Джанет Йєллен, передає Reuters.

Її коментарі були несподіваними для деяких інвесторів, які вирішили, що якщо ФРС не підняла ставки на минулому тижні, вона вже не зробить цього у поточному році. Напередодні наради центробанку в минулий четвер більшість економістів прогнозували, що підвищення ставок буде відкладено до грудня з урахуванням нестабільності на фінансових ринках і побоювань за економіку Китаю, а після наради з'явилися прогнози, що ставки залишаться близькими до нуля до березня майбутнього року.

Читайте такожСвітовий обсяг випуску довгострокових облігацій досяг рекордних $253 мільярдівЙєллен, однак, сказала, що ставки, ймовірно, будуть підвищені в цьому році за умови зростання зайнятості і стабільної інфляції в США.

"Більшість учасників FOMC (Комітету з роботи на відкритих ринках), включаючи мене, в даний час припускають, що дотримання цих умов, швидше за все, спричинить перше підвищення ставок по федеральним фондам пізніше в цьому році з подальшим поступовим підвищенням", - повідомила вона.

Бажаний ФРС показник інфляції - особисті споживчі витрати - має в 2016 році зрости до 1,5 відсотка з нинішніх 1,2 відсотка, сказала Йєллен, "якщо не буде подальшого значного падіння цін на нафту і помітного зростання курсу долара".

У центробанка залишається дві можливості підвищити ставки в цьому році - на засіданнях Комітету з роботи на відкритих ринках у жовтні чи грудні.

Як повідомляв УНІАН, ставка ФРС тримається на рівні 0-0,25% з грудня 2008 року. При цьому підвищення ставки в останній раз було зроблено 29 червня 2006 року. Протягом 2007-2008 років Федрезерв поступово знижував ставку до тих пір, поки вона не досягла мінімальної позначки в грудні 2008 року.