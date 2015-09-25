Європа нагадала Росії про виплати по справі ЮКОСа: Кремль це робити не планує

Комітет міністрів Ради Європи висловив серйозну стурбованість тим, що російська влада так і не подала в установлений термін план виконання рішення Європейського суду з прав людини щодо виплати компенсації в 1,866 млрд євро колишнім акціонерам компанії ЮКОС, пишуть "Ведомости" з посиланням на резолюцію, прийняту за підсумками засідання Комітету, і заяву представника РЄ.

Читайте такожМЗС України: постанова КС РФ про застосування рішень ЄСПЛ - удар по системі захисту прав людиниНадати план, уточнюючий строки та порядок виплат, Росія повинна була ще 15 червня, але вона лише сповістила про те, що питання про правомірність таких виплат поставлено перед Конституційним судом. До обговорення цього питання Комітет міністрів планує повернутися на черговій сесії, яка відбудеться у березні 2016 р. Там настійно закликають російську владу представити план без подальших затримок. «Коли резолюція з'явиться в офіційному доступі, ми ознайомимося з нею і сформуємо свою точку зору з поставлених питань, – сказав «Ведомостям» керівник апарату уповноваженого Росії в ЄСПЛ Андрій Федоров. – При цьому ми будемо виходити з положень, визначених Конституційним судом, і діяти в рамках національного законодавства».

У липні Конституційний суд постановив, що Росія може в порядку винятку відступити від взятого на себе зобов'язання щодо виконання рішень ЄСПЛ, коли такий відступ є єдиним способом виконати вимоги Конституції. Президент або уряд – якщо визнають, що рішення ЄСПЛ суперечить Конституції, – мають право звернутися до суду з питанням, чи можна виконати рішення і як саме. Якщо суд прийде до висновку, що це не може бути зроблено в силу протиріччя Конституції, то таке рішення не підлягає виконанню. В базі даних Конституційного суду, яка містить відомості про звернення, відсутні які-небудь дані про звернення від президента, уряду чи Мін'юсту, які знаходяться на розгляді суду.

У теорії міжнародного права рішення ЄСПЛ є обов'язковими до виконання.