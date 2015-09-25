В Україні знизився рівень безробіття

Рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці, у першому півріччі поточного року знизився до 9,2% порівняно з 10% за підсумками першого кварталу поточного року. У той же час, як наголошується в повідомленні Державної служби статистики України, порівняно з першим півріччям 2014 року, показник безробіття незначно виріс – на 0,2%. Дані наводяться без урахування АР Крим і зони проведення АТО.

У регіональному розрізі показники безробіття вище середнього по Україні зафіксовані у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях. Однак найбільш значний показник безробіття у першому півріччі зафіксовано в Донецькій та Луганській областях – 14,1% і 16,6% відповідно. Причому порівняно з 1 кварталом року ці показники зросли на 0,5% і 1% відповідно. В інших регіонах рівень безробіття знижувався. Найбільш низькі показники безробіття – у Києві, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях – не більше 7%.

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Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2014 року рівень безробіття в Україні, згідно з методологією МОП, становив 9,7%. До кінця року, за раніше оприлюдненими прогнозами МОП та Міжнародного валютного фонду, безробіття в Україні зросте до 11,5%. За даними Фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття, кількість українців, які не мають постійної роботи, або є прихованими безробітними, становить близько 5 мільйонів осіб.