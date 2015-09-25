У Яресько вирішили поки не позичати гроші на внутрішньому ринку

Міністерство фінансів України не планує виходити на ринок державних цінних паперів із розміщенням облігацій внутрішньої держпозики до кінця 2015 року, заявив заступник міністра фінансів України Артем Шевальов у ході Одеського фінансового форуму.

«Реалії такі, що до кінця 2015 року Міністерство фінансів не передбачає виходу на ринки гривневих цінних паперів», - сказав Шевальов, аргументуючи це високими залишками на єдиному рахунку Держказначейства і на валютних рахунках уряду.

Що стосується розміщення валютних ОВДП, то за словами Шевалева, це можливо лише в разі крайньої необхідності для наповнення золотовалютних резервів Національного банку. «Наша ліквідна позиція така, що нам їх випуск не цікавий. Це той інструментарій, який є в руках уряду, щоб підставити плече Нацбанку і підняти цю планку», - пояснив він.

Щодо планів із випуску ОВДП на 2016 рік Шевальов повідомив, що вони залежать від успішності політики НБУ та виконання дохідної частини держбюджету. «З початку 2016 року залежно від того, як ми будемо проходити опалювальний сезон і як буде виглядати наш бюджет у рамках цього опалювального сезону, я думаю, ми будемо готові повертатися до питання випуску якихось державних паперів до кінця першого кварталу 2016 року», - додав він.

Шевальов зазначив, що цього року Мінфін крім докапіталізації держбанків, НАК «Нафтогаз України» і кредитування Фонду гарантування практично не випускав ОВДП, виходячи на ринок переважно з розміщенням доларових паперів, у зв'язку з чим на ринку є значний відкладений попит.

Водночас, він нагадав про перспективи випуску гривневих облігацій міжнародними фінансовими організаціями, наприклад, Європейським банком реконструкції та розвитку.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у серпні не проводив аукціони з розміщення ОВДП. Із початку року до держбюджету від продажу ОВДП надійшло 10 млрд грн і 640 млн дол. Для збільшення статутних капіталів держбанків і держпідприємств, а також для кредитування Фонду гарантування Мінфін із початку року випустив ОВДП на загальну суму 53,5 млрд грн.

Станом на 23 вересня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 489,132 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 365,054 млрд грн або 75% їх загального обсягу.