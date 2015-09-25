Вкладникам неплатоспроможного банку Жеваго виплатять 10,5 мільярда гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб попередньо оцінює обсяг відшкодування вкладникам банку "Фінанси та Кредит", в якому з 18 вересня працює тимчасова адміністрація, у 10,480 мільярда гривень.

"Сума коштів фізичних осіб, яка може бути відшкодована фондом, на 18 вересня 2015 року за даними звітності становила 10 479 698 273 гривні", - повідомляється на сайті фонду.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк 19 серпня підтвердив виконання банком "Фінанси та кредит" плану капіталізації в рамках узгодженої з регулятором програми фінансового оздоровлення банку від 25 травня.

Раніше глава НБУ Валерія Гонтарєва заявляла, що регулятор визнає банк "Фінанси та кредит" неплатоспроможним у разі невиконання затвердженого плану докапіталізації до кінця літа.

Банк "Фінанси та кредит" (Київ р.) працює на ринку України з 1990 року та входить у групу найбільших банків України. Основними акціонерами банку є компанії "Асканія" (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.

17 серпня акціонери банку "Фінанси і кредит" прийняли рішення збільшити статутний капітал банку на 2,5 мільярда гривень, або на 46,4%, - до 7,888 мільярда гривень. У першому півріччі банк збільшив статутний капітал у два рази - на 616,4 мільйона гривень в березні і на 1,972 мільярда гривень у червні.