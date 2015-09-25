Кабмін готує додаткові санкції проти російських компаній

Кабінет міністрів України готує проект рішення про введення додаткових санкцій стосовно російських компаній. Про це говориться в повідомленні на офіційній сторінці уряду в Twitter.

"Зараз приймаємо рішення про введення додаткових санкцій проти російських компаній. Подробиці пізніше", - говориться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Санкції вводяться терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.