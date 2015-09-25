Україна заборонила російським компаніям брати участь у держтендерах

Як повідомили в прес-службі уряду, про це сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час наради в уряді.

«До органів виконавчої влади є чітка вимога – тим компаніям, до яких застосовані санкції, заборонити участь у державних закупівлях, щоб вони не мали доступу до ресурсу країни», - цитує прес-служба Яценюка.

Голова уряду також нагадав, що необхідно звернути увагу і на введення персональних санкцій. «Кабмін наполягає на введенні всіх санкцій, визначених РНБОУ, - зазначив він. – Відповідальність за введення санкцій лежить персонально на керівниках центральних органів виконавчої влади та директорів державних підприємств. Керівники повинні забезпечити стовідсоткове виконання рішення РНБО».

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Санкції вводяться терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.

При цьому Кабмін вже прийняв рішення заборонити використання російського програмного забезпечення, а також польоти російських авіакомпаній, в першу чергу «Аерофлоту» і «Трансаеро», до України. Також заборонені транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових.