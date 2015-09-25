Економіка США в другому кварталі зросла на 3,9%

Реальне зростання ВВП США в другому кварталі 2015 року, згідно з третьою, остаточною, оцінкою, становило 3,9% в річному вираженні, йдеться в прес-релізі Бюро економічного аналізу міністерства торгівлі США, передає Прайм.

За першою оцінкою, ВВП зріс на 2,3%, згідно з другою оцінкою - на 3,7% в річному вираженні. Аналітики, опитані порталом Dailyfx.com, очікували, що після третьої оцінки показник збережеться на рівні 3,7%. У першому кварталі 2015 року показник продемонстрував зростання на 0,6%.

Реальне зростання споживчих витрат прискорилося до 3,6%. За першою оцінкою показник становив 2,9%, а за другий - 3,1%. У першому кварталі показник досягав значення в 1,8%.

Перша оцінка ВВП країни за третій квартал 2015 року буде опублікована 29 жовтня.

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ВВП (сукупна вартість товарів і послуг, створених всередині країни) є одним з основоположних і всеосяжних макроекономічних показників. Дані по ВВП США щомісяця публікуються Бюро економічного аналізу як у номінальних, так і в реальних (з урахуванням інфляції) цінах. Доповідь щодо квартального ВВП вперше публікується в кінці наступного за кожним кварталом місяця, після чого початкова оцінка переглядається двічі.