Гривня йде на вихідні з курсом 21,85 за долар

У п'ятницю, 25 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,70/21,85 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 24,1800/24,3470 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3300/0,3330 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 21,6160 грн/дол., на цю годину укладено 563 угоди на суму 393,21 млн дол.