Заборгованість по зарплаті в Україні перевищила 2 мільярди гривень

Заборгованість з виплати заробітної плати штатним працівникам в Україні у серпні зросла на 2% порівняно з липнем і перевищила 2 млрд грн, повідомляє Державна служба статистики України.

За даними Держстату, за загального обсягу боргів у 2,004 млрд грн, борг економічно активних підприємств становив близько 1,5 млрд грн. Загальний борг промислових підприємств склав 1,4 млрд грн. Причому більше половини цієї заборгованості сформували підприємства добувної та переробної галузей промисловості.

У регіональному розрізі, чверть боргів - понад 500 млн грн - припадає на Луганську область. Підприємства Донецької області накопичили 386 млн грн боргів.

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Як повідомляв УНІАН, заборгованість з виплати заробітної плати в Україні у липні зросла на 2,5% порівняно з червнем і становила 1,96 млрд грн.