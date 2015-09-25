Україна застосувала санкції до операторів лотерей "МСЛ" і "Патріот"

Україна застосувала персональні обмежувальні заходи (санкції) до представників найбільших операторів лотерей в Україні - «МСЛ» і «Патріот».

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів із посиланням на рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня, введене в дію указом президента України від 16 вересня.

За інформацією Мінфіну, стосовно цих операторів лотерей передбачено низку обмежувальних заходів, включаючи блокування активів, запобігання виведення капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, а також низку інших санкцій.

Нагадаємо, в середині минулого року Міністерство фінансів назвало незаконною діяльність трьох найбільших операторів державних лотерей в Україні - «МСЛ», «Патріот» і «УНЛ» та закликало громадян бойкотувати ці лотереї.

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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Санкції вводяться терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.