S&P очікувано знизило рейтинг України до "вибіркового дефолту"

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's (S&P) знизило довгостроковий суверенний рейтинг України в іноземній валюті з "СС" до "SD", або рівня "вибіркового дефолту".

Про це повідомляється на сайті агентства.

Рейтинг "SD" означає, що емітент відмовився від виплат за деякими зобов'язаннями.

У той же час агентство підтвердило довгостроковий і короткостроковий рейтинги України в національній валюті на рівні "CC+/C". Прогноз за довгостроковим рейтингом у національній валюті негативний.

Нагадаємо, Міністерство фінансів очікувало, що тимчасове призупинення платежів з погашення та обслуговування держборгу в рамках реструктуризації може призвести до подальшого технічного зниження рейтинговими агентствами суверенного рейтингу України.

"Ця дія рейтингових агентств є очікуваною, технічною і тимчасовою. Відразу після юридичного завершення процесу реструктуризації ми очікуємо перегляду і підвищення суверенного рейтингу з боку міжнародних рейтингових агентств, як це сталося під час і після юридичного оформлення угоди по перепрофілювання єврооблігацій «Укрексімбанку» і «Ощадбанку», - йдеться в повідомленні.

Мінфін зазначив, що потенційне зниження суверенних рейтингів України не матиме значного впливу на процес реструктуризації боргу.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 3,8 млрд дол., відстрочку платежів за тілом кредиту в сумі 11,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

Кабінет міністрів України з 23 вересня розпочав процедуру реструктуризації державного і гарантованого державою боргу та його списання, яка закінчиться орієнтовно до 1 грудня поточного року.

Для завершення реструктуризації уряд тимчасово призупинив виплати по 9 з 14 серій облігацій зовнішньої держпозики і гарантованих державою єврооблігацій ДП «Фінінпро», що входять в периметр реструктуризації, включаючи єврооблігації з погашенням у вересні і жовтні 2015 року.