Демчишин: Парафований протокол щодо постачання газу буде підписаний найближчого тижня
00:40, 26 вересня 2015Фінанси
195
Міністр енергетики України Володимир Демчишин вважає, що тристоронній протокол щодо умов постачання російського газу Україні, який був парафований у п'ятницю в Брюсселі, буде підписаний найближчого тижня.
Демчишин не сказав, де відбудеться підписання, зазначивши, що це не важливо
"Це - технічне питання, в якому буде задіяно набагато більше учасників, щоб відпрацювати це в деталях. Підписання відбудеться найближчим часом. Мова йде, максимум, про тиждень", - сказав він у п'ятницю в Брюсселі по завершенню переговорів, передає власний кореспондент УНІАН.
Разом з тим, Демчишин не сказав, де відбудеться підписання, зазначивши, що це не важливо.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter