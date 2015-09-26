Демчишин: Парафований протокол щодо постачання газу буде підписаний найближчого тижня

"Це - технічне питання, в якому буде задіяно набагато більше учасників, щоб відпрацювати це в деталях. Підписання відбудеться найближчим часом. Мова йде, максимум, про тиждень", - сказав він у п'ятницю в Брюсселі по завершенню переговорів, передає власний кореспондент УНІАН.

Разом з тим, Демчишин не сказав, де відбудеться підписання, зазначивши, що це не важливо.