Китай планує виділити 12 мільярдів доларів країнам, що розвиваються

Китайський лідер пообіцяв збільшити цю суму до 12 мільярдів протягом наступних 15 років, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

"Китай продовжить збільшувати інвестиції в найменш розвинені країни, маючи намір довести їх до 12 мільярдів доларів до 2030 року", - заявив лідер Китаю, виступаючи на саміті ООН.

Крім того, Сі Цзіньпін сказав, що Китай спише борги найменш розвиненим країнам, державам, які не мають виходу до моря, і невеликим острівним країнам, що розвиваються.

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Аналітики відзначають, що Китай зацікавлений у тому, щоб стати глобальним гравцем на світовій арені. У минулому західні країни критикували Пекін за те, що їм рухає особистий інтерес, а не бажання боротися з бідністю у світі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Державний комітет з розвитку і реформи (NDRC) КНР скасує обмеження для компаній для залучення коштів на зарубіжних боргових ринках з метою уповільнити відтік капіталу з країни після девальвації юаня