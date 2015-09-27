Китай планує виділити 12 мільярдів доларів країнам, що розвиваються
Президент Сі Цзіньпін вирішив найближчим часом виділити два мільярди доларів для нового фонду, покликаного допомогти країнам, що розвиваються.
Китайський лідер пообіцяв збільшити цю суму до 12 мільярдів протягом наступних 15 років, передає російська служба Бі-Бі-Сі.
"Китай продовжить збільшувати інвестиції в найменш розвинені країни, маючи намір довести їх до 12 мільярдів доларів до 2030 року", - заявив лідер Китаю, виступаючи на саміті ООН.
Крім того, Сі Цзіньпін сказав, що Китай спише борги найменш розвиненим країнам, державам, які не мають виходу до моря, і невеликим острівним країнам, що розвиваються.
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Аналітики відзначають, що Китай зацікавлений у тому, щоб стати глобальним гравцем на світовій арені. У минулому західні країни критикували Пекін за те, що їм рухає особистий інтерес, а не бажання боротися з бідністю у світі.
Раніше УНІАН повідомляв, що Державний комітет з розвитку і реформи (NDRC) КНР скасує обмеження для компаній для залучення коштів на зарубіжних боргових ринках з метою уповільнити відтік капіталу з країни після девальвації юаня