Visa може відключити місцеві операції за картками російських банків з 1 жовтня

До 1 жовтня російська Національна система платіжних карт (НСПК) має повністю переключити всі операції Visa на себе. Наразі неясно, чи буде завершено цей процес вчасно, в НСПК досі проводиться низка налаштувань. Однак до збоїв по картковим операціям зміни привести не повинні, вважають там. На думку експертів, Visa занадто сильно дорожить репутацією, щоб реально відмовляти клієнтам в обслуговуванні.

Про це повідомляє Коммерсант.

Зазначається, що Visa розіслала лист, в якому попередила членів системи про зміни у порядку обслуговування карт.

"Visa повідомила, що з 1 жовтня, якщо авторизаційні запити (отримання схвалення від системи на проведення операції) з локальним операціями (всередині Росії) будуть надходити до Visa, вона не гарантуватиме їх обробку",— повідомляє видання.

Visa фактично знімає з себе відповідальність за відмову обробляти операції, за які їй довелося б повторно внести страховий депозит в ЦБ. Visa підтвердила направлення такого листа всім банкам.

Перевести весь трафік по картах МПС від банків і самих систем до НСПК за законом вимагалося до 31 березня. MasterCard, за винятком окремо взятих банків, вклалася в цей термін і перевела своїх учасників до НСПК. Visa почала процедуру передачі свого процесингу пізніше.

У підсумку вона порушила встановлені терміни і була змушена розмістити страховий депозит у російському Центробанку, проте згодом він був повернутий (офіційний розмір не опртлюднювався, за оцінками експертів — до $50 мільйонів). Тоді ж було оголошено, що міграція банків в НСПК за картками Visa завершиться не пізніше 31 травня. Але фактично в цей термін був реалізований лише частковий перехід, в рамках якого банки-еквайєри повинні направляти авторизаційні запити в НСПК, а НСПК вже передає їх Visa.

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З 1 жовтня відповідно первісної схеми банки мають працювати лише по процесингу НСПК. Однак, повна міграція ще не завершена, і направлений банкам лист Visa це фактично підтверджує. Про те, що частина трафіку, що надходить від деяких банків до НСПК, досі схвалюється Visa, розповіли кілька банків, які входять в топ-20. Оцінити масштаби таких операцій неможливо, офіційною інформацією про це банки не володіють. У НСПК і Visa говорять, що мова йде тільки про невеликій кількості операцій.

"Усі банки-прямі учасники надсилають внутрішньоросійські авторизаційні запити і здійснюють обмін кліринговими повідомленнями по картах Visa через НСПК. Але іноді, через помилки процесингових систем банків, бувають поодинокі випадки направлення запитів в Visa. Саме тому банкам було направлено повідомлення про необхідність додаткового контролю та усунення таких помилок", - йдеться в повідомленні.

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За оцінками учасників ринку, на повне завершення міграції в НСПК необхідно не менше місяця. У відведені Visa три робочих дні вересня завершити цей процес навряд чи можливо.