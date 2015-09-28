Дешева нафта змушує Саудівську Аравію повертати активи для проведення операції в Ємені та підтримки економіки

Саудівська Аравія відкликала з іноземних інвестфондів активи на десятки мільярдів доларів, прагнучи скоротити дефіцит бюджету і зменшити можливі ризики на фондових ринках на тлі падіння цін на нафту, повідомляє РБК.

"Починаючи з третього кварталу 2014 року іноземні резерви Валютного агентства Саудівської Аравії скоротилися майже на 73 мільярда доларів. У цей же самий час державі необхідні кошти на підтримку економіки та на фінансування військової кампанії в Ємені",- говориться в повідомленні.

Компенсувати швидке зниження резервів намагається також Центробанк Саудівської Аравії. З цією метою регулятор звернувся до банків з проханням забезпечити фінансування програми облігацій.

"Протягом останніх років саудівське Валютне агентство створило широке коло установ з управління своїми активами, в тому числі спільно з такими компаніями, як Aberdeen Asset Management, Fidelity, Invesco і Goldman Sachs. Фонд BlackRock, який банкіри називають оператором найбільшого обсягу коштів Саудівської Аравії, вже повідомив про чистий відтік коштів з Європи, Близького Сходу та Африки", - підкреслює видання.

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21 вересня аналітики компанії Wood Mackenzie підрахували, що падіння світових цін на нафту в майбутньому може поставити під загрозу проекти нафтових компаній на загальну суму в 1,5 трильйона доларів, а інвестиції в галузь можуть скоротитися на 20-30%. Раніше аналітики Goldman Sachs заявили, що низькі ціни на нафту можуть зберегтися протягом ще 15 років. У компанії вважають, що в середньому нафта буде коштувати близько 50 доларів за барель, але ціна може впасти і до 20 доларів.