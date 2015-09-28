Гривня на міжбанку торгується по 21,70 за долар

У понеділок, 28 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 21,50/21,70 гривні/долар, про це УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 24,0560/24,2770 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3270/0,3300 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 21,6435 гривні/долар, до цього часу було укладено 54 угоди на суму 43,49 мільйона доларів.