Україна запропонувала власникам "коротких" євробондів вигідніші умови - Bloomberg

Україна в рамках реструктуризації заборгованості за єврооблігаціями на 18 мільярдів доларів запропонувала власникам "коротких" облігацій пріоритетне право отримання нових бондів з більш ранніми термінами погашення, повідомляє Bloomberg.

Раніше агентство повідомляло, що власники "коротких" євробондів України, чергова виплата за яким планувалася 23 вересня, не згодні з деякими умовами реструктуризації, схваленим Комітетом кредиторів та українським парламентом.

Згідно з даними агентства, Україна запропонувала обміняти єврооблігації на 500 мільйонів доларів, з погашенням у вересні, і номіновані в євро бонди з погашенням у жовтні, на нові папери з погашенням в 2019 році, що відповідає вимогам групи кредиторів, які володіють не менше 25% випуску облігацій.

При цьому, власники 12 інших серій цінних паперів, включених до реструктуризації, в тому числі тримач "російських" бондів на 3 мільярди доларів з погашенням у грудні, отримають нові цінні папери з погашенням з 2020 по 2027 роки.

Агентство зазначає, що в рамках угоди з кредиторами Україна може заморозити виплати за будь-якою заборгованістю, за якою не проведена реструктуризація.

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Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів. Реструктуризація передбачає повне списання 3,8 мільярда доларів, відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 11,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона по всім бондам на рівні 7,75% річних.

Кабінет міністрів України з 23 вересня розпочав процедуру реструктуризації державного і гарантованого державою боргу та його списання, яка закінчиться орієнтовно до 1 грудня поточного року.

Для завершення реструктуризації уряд тимчасово призупинив виплати по 9 з 14 серій облігацій зовнішньої держпозики і гарантованих державою єврооблігацій ДП "Фінінпро", що входять в периметр реструктуризації, включаючи єврооблігації з погашенням у вересні і жовтні 2015 року.

Кабінет міністрів України оприлюднив меморандум про умови обміну державних та гарантованих державою єврооблігацій і запропонував власникам боргових паперів до 12 жовтня подати заявки на участь у зборах з обміну цих паперів на нові. Проведення зборів з кредиторами очікується 14 жовтня.