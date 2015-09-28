Російські нафтовики перемогли в "битві за податки" - гроші шукатимуть в іншому місці

У Росії під час сьогоднішньої урядової наради було прийнято рішення відмовитися від ідеї коригування податку на видобуток корисних копалин (ПВКК) для нафтовидобувних компаній, повідомила журналістам прес-секретар голови уряду Наталія Тімакова, передає РБК.

Вона пояснила, що замість запропонованого Мінфіном коригування ПВКК будуть розглянуті варіанти повільнішого зменшення експортного мита на нафту, а також можливість використання інших джерел з метою підвищення додаткових доходів бюджету.

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Раніше повідомлялося, що провідні російські нафтові компанії планують представити Медведєву консолідовану реакцію на пропозицію Мінфіну збільшити податок на видобуток нафти, а їхні керівники вже направили президенту РФ Володимиру Путіну листа, в якому оцінили «негативний мультиплікативний ефект від зниження інвестицій у 7 трлн руб. до 2025 року.

Падіння інвестицій, попередили керівники провідних компаній галузі, призведе до зниження обсягів видобутку більш ніж на 100 млн т за 2016-2018 роки, а доходи, що випадають в цьому випадку перевищать 1,3 трлн руб. «З 2018 року зниження доходів бюджетної системи через падіння видобутку перевищить додаткові доходи від пропонованого зростання фіскальних ставок», — йдеться в листі.

Мінфін минулого тижня запропонував внести зміни в розрахунок ставки ПВКК на нафту, які дозволять в 2016 році збільшити надходження в бюджет на 609 млрд руб. (в 2017 році — на 525 млрд руб., в 2018 році — на 476 млрд руб.).

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За оцінкою Газпромбанку, найбільше від такого рішення постраждає «Роснефть» — її виплати в 2016 році зростуть приблизно на 200 млрд руб., що відповідає 20% EDITDA держкомпанії за минулий рік. ЛУКОЙЛу доведеться заплатити додатково близько 95 млрд руб. (9% EBITDA), «Сургутнефтегазу» — 70 млрд руб. (26% EBITDA), «Газпром нефти» — близько 50 млрд руб. (15% EBITDA). У вигіднішому становищі «Татнефть» і «Башнефть» — за рахунок великої кількості вироблених родовищ, що мають пільгу по ПВКК, їхні додаткові виплати становитимуть близько 10% минулорічного показника EBITDA.

Раніше Путін доручив уряду подумати над тим, як поповнити бюджет за рахунок спрямування в нього доходів компаній-експортерів, отриманих ними завдяки падінню курсу рубля.