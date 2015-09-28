МВФ знизить прогноз зростання світової економіки
14:27, 28 вересня 2015Фінанси
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Зростання світового ВВП на 3,3% більше не є реалістичним. Тим не менш, він залишиться вище 3%.
REUTERS
Міжнародний валютний фонд, мабуть, знизить прогноз зростання світової економіки цього та наступного року через уповільнення на ринках, що розвиваються, повідомляє Прайм з посиланням на заяву директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.
"Це явище має обумовити перегляд нашого прогнозу зростання. Зростання світового ВВП на 3,3% більше не є реалістичним. Тим не менш, він залишиться вище 3%", - сказала Лагард.
Вихід макроекономічного прогнозу МВФ заплановано на понеділок.
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Як повідомляв УНІАН, 11 червня Світовий банк закликав "пристебнути ремені" і знизив прогноз зростання світового ВВП з 3% до 2,8% в 2015 році.
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