Financial Times: незгода Росії на реструктуризацію боргу призведе її до фінансової ізоляції

Небажання Росії брати участь у борговій операції, проведеної українським урядом з кредиторами країни, призведе її до фінансової ізоляції в разі, якщо більшість інших кредиторів все ж приймуть умови реструктуризації. Таку думку висловила низка британських економістів у коментарі Financial Times.

"Потенційна угода з кредиторами має додаткове значення: вона залишить Росію (яка не приймає умов реструктуризації боргу - УНІАН) без союзників на ринку фінансового менеджменту, а значить – в ізоляції", - пише видання.

Financial Times зазначає, що зараз низка позичальників, що не входять до Комітету кредиторів, але беруть участь у борговій операції українського уряду, очікують вердикту Міжнародної асоціації свопів та деривативів про умови реструктуризації боргу і можливості страхових виплат. Однак Україна вже запропонувала їм поступку. "Після скарг на жорсткість умов реструктуризації власники бондів, виплати за яким були заплановані на кінець 2015 року, отримали право обміняти папери на бонди з терміном виплати до 2019 року", - нагадала Financial Times.

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Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна та Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів. Реструктуризація передбачає повне списання 3,8 мільярда доларів, відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 11,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона по всім бондам на рівні 7,75% річних. Крім того, умови реструктуризації передбачають використання так званих інструментів відновлення вартості (value recovery instruments) – спеціальних боргових паперів, які будуть випущені не раніше 2021 року за умови досягнення певних макропоказників розвитку економіки. Мінфін США, а також ключовий кредитор країни – МВФ закликали всіх кредиторів України якомога швидше завершити переговори за борговими операціями і прийняти умови реструктуризації.

Уряд України з 23 вересня розпочав процедуру реструктуризації державного і гарантованого державою боргу та його списання, яка закінчиться орієнтовно до 1 грудня поточного року. Результати реструктуризації по всіх серіях боргових цінних паперів, як очікується, стануть відомі протягом жовтня або на початку листопада, а до кінця листопада реструктуризація має бути остаточно завершеною, підкреслили в Міністерстві фінансів України. З метою завершення реструктуризації державного і гарантованого державою боргу Кабінет міністрів тимчасово зупинив виплати за деякими державними та гарантованими державою позиками. Причому тимчасове призупинення платежів є технічним. Тимчасова зупинка платежів поширюється на 9 з 14 серій облігацій зовнішньої державної позики і гарантованих державою єврооблігацій ДП "Фінінпро", що входять в периметр реструктуризації, включаючи єврооблігації з погашенням у вересні і жовтні 2015 року.

Як очікується, перша зустріч з кредиторами в рамках заявленої боргової операції відбудеться 14 жовтня в Лондоні.

Що стосується російського боргу, то уряд РФ неодноразово запрошували взяти участь у його реструктуризації. Нагадаємо, 17 грудня 2013 року президент РФ Володимир Путін і президент України Віктор Янукович домовилися про надання російською стороною кредиту Україні в розмірі 15 мільярдів доларів. Кредит передбачав обмін коштів на суверенні євробонди України. Перший транш кредиту в обсязі 3 мільярди доларів було надано Україні в кінці грудня 2013 року. Подальші транші Україна не отримувала. Виплата боргу в 3 мільярди доларів було заплановано на грудень 2015 року. Однак "російський" борг увійшов до переліку боргів перед приватними кредиторами, що підлягає реструктуризації. Російська сторона вже заявила про те, що не братиме участі в реструктуризації боргу.