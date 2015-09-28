Підприємців оштрафували за зарплати в конвертах майже на 500 мільйонів

Згідно з повідомленням, неофіційні працівники після оформлення заплатили до бюджету 11 млн грн податку на доходи фізичних осіб і близько 24 млн грн єдиного соціального внеску.

Також повідомляється, що в січні-серпні до держреєстрації було залучено понад 24 тис. громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без реєстрації, завдяки чому до бюджету було перераховано додатково 10 млн грн.

Всього з початку 2015 року перевірки суб'єктів господарювання виявили порушення податкового законодавства у сфері виплати заробітної плати та інших доходів фізичних осіб у 57% загальної кількості перевірених роботодавців.

«До сплати в бюджет донараховано понад 490 млн грн податку на доходи фізичних осіб і штрафних санкцій», - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що завдяки втручанню ДФС і місцевих органів влади понад 12,6 тис. суб'єктів господарської діяльності підвищили рівень виплати заробітної плати своїм працівникам, в результаті чого до бюджету додатково надійшло більш як 18,4 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2014 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні і в цілому внесений урядом Закон «Про реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці», який передбачає зменшення сплати єдиного соціального внеску з нині діючої ставки 41% до 16,4%. Проте ключовими умовами для такого зниження ставки для роботодавців-платників податків має стати: збільшення фонду оплати праці на 30%, встановлення середньої зарплати в розмірі не менш як три мінімальні (понад 3600 грн) і виконання умов щодо подальшої детінізації зарплат.