Інвестпозиція України погіршилася на 5%

Негативне значення чистої інвестиційної позиції України, що є різницею між активами і зобов'язаннями перед нерезидентами, у другому кварталі 2015 року зросло на 2,778 млрд дол., або на 5% - до 58,5690 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, у другому кварталі активи України знизилися на 119 млн дол., або на 0,1% - до 125,943 млрд дол., тоді як пасиви зросли на 2,659 млрд дол., або на 1,5% - до 184,512 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, від'ємне значення чистої інвестиційної позиції України в першому кварталі 2015 знизилося на 8,086 млрд дол., або на 13,5% - до 52,009 млрд дол.

У 2014 році від'ємне значення чистої інвестпозиції України знизилося на 16,832 млрд дол., або на 21,9% - до 60,016 млрд дол.

Міжнародна інвестиційна позиція відображає накопичені запаси зовнішніх фінансових активів і пасивів країни, зокрема всі фінансові вимоги і зобов'язання резидентів країни щодо нерезидентів.