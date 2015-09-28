Путін про санкції: Правила гри переписані з урахуванням вузького кола країн

Про це повідомляє "Газета.Ru".

«Санкції проти країн в обхід ООН стали нормою, вони служать способом усунення конкурентів з ринку», - заявив російський президент під час Генасамблеї ООН.

Путін підкреслив, що ще недавно країни, що мріяли про світ без економічних кордонів, наприклад, у рамках СОТ, проте міжнародні санкції зводять подібні дискусії нанівець.

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«Ймовірно, всіх нас хочуть поставити перед фактом, що правила гри переписані з урахуванням вузького кола країн. Це загрожує повною розбалансуванням світової економіки», - заявив російський президент.

Володимир Путін пропонує обговорити міжнародні проблеми економіки, а також санкції проти країн, як метод економічного тиску на найближчих засідання СОТ, ООН і «великої двадцятки».

Як раніше повідомляв УНІАН, під час свого віступления в ООН Барак Обама заявив, що санкції проти Росії збережуться.