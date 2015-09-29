Нацбанк хоче знизити обсяг готівки в економіці до 12%

Про це повідомляється на сторінці НБУ в соціальній мережі Facebook.

За оцінками НБУ, з початку 2015 року рівень готівки в економіці скоротився на 2,3% - до 276,3 млрд грн на кінець серпня.

Регулятор зазначає, що українці активно розраховуються платіжними картками за товари та послуги в інтернеті. Зокрема, у другому кварталі 2015 року інтернет-платежі з використанням платіжних карток склали понад 45 млрд грн. У тому числі більш як 111 млн операцій на загальну суму майже 43 млрд грн громадяни провели в Україні, до 2 млн платежів на суму 2,5 млрд грн - в зарубіжних інтернет-магазинах.

Як повідомляв УНІАН, НБУ планував знизити граничну суму готівкових розрахунків між фізичними особами до 50 тис. грн з 150 тис. грн, що діють на даний час. Громадське обговорення ініціативи щодо зниження граничної суми готівкових розрахунків мало завершитися 25 серпня.

З 1 вересня 2013 року в Україні діє обмеження максимальної суми готівкових розрахунків підприємств (підприємців) протягом дня до 10 тис. грн, для фізосіб при розрахунках з підприємствами (підприємцями) і між собою за договорами купівлі-продажу, що підлягає нотаріальному засвідченню, - до 150 тис. грн.