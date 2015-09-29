Путін назвав головну причину падіння економіки Росії

Президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю американському журналісту Чарлі Роузу заявив, що санкції проти РФ не є головним гальмом для російської економіки, пише Росбалт з посиланням на прес-службу Кремля.

"Вони (санкції) шкодять, звичайно, але вони не є головною причиною зниження темпів зростання російської економіки або інших проблем, пов'язаних із інфляцією. Для нас головна причина — це, звичайно, зниження цін на світових ринках на наші традиційні товари експорту, на нафту, від неї і газ, деякі інші товари. Це головне", — зазначив він.

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На запитання, чи впорається Росія з санкціями, Путін відповів: "Само собою, навіть сумнівів у цьому немає, це взагалі навіть не обговорюється".

"Є тут навіть певний плюс. Він полягає в тому, що багато – особливо це стосується високотехнологічних сфер – ми раніше воліли просто купувати, використовуючи нафтодолари. Сьогодні, оскільки введені санкції, чи ми вже не можемо купити, або побоюємося того, що нам щось буде закрито, ми змушені були розгорнути цілі програми розвитку своєї власної високотехнологічної економіки, промисловості, виробництва і наукової сфери, — розповів президент. — Це насправді те, що ми все одно повинні були б робити, але нам це було складно, оскільки наші внутрішні власні національні ринки були заповнені іноземною продукцією, і в рамках СОТ нам дуже складно було підтримати власного виробника. А тепер, коли ці санкції введені і наші партнери добровільно пішли з нашого ринку, це дає нам шанс на розвиток".

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Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі.

Росія постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.

За оцінками експертів, Росія внаслідок міжнародних санкцій втратила 98 млрд євро.

Європейський Союз і США готуються продовжити санкції проти Росії в 2016 році.