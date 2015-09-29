МВФ погіршив прогноз для економіки Росії

МВФ переглянув у бік погіршення свої економічні прогнози для Росії.

Про це пише ТАСС з посиланням на джерела.

У новій прогнозно-аналітичній доповіді фонду, підготовленій до його річних зборів, передбачається скорочення російської економіки в поточному році на 3,8% ВВП і в наступному - на 0,6%.

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У кінці липня, коли фахівці МВФ проводили черговий щорічний огляд економіки РФ, мова йшла про спад в 3,4% в 2015 році і про зростання на 0,2% у 2016 році.

Коливання оцінок фонду фахівці пов'язують передусім з двома недавніми хвилями зниження цін на нафту на світових ринках.

Що стосується інфляції, в нинішньому роки МВФ очікує її в Росії на рівні 15,8%, а в наступному - 8,6%.

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Нові прогнози МВФ в цілому співзвучні з оцінками російської влади. Банк Росії 11 вересня оголосив, що очікує цього року спаду економіки на 3,9-4,4% ВВП, а в наступному - на 0,5-1,0% ВВП.

Раніше Мінекономрозвитку РФ дещо погіршило свій прогноз падіння ВВП в 2015 році - до 3,6% з 3,3%.

Офіційно нова прогнозна доповідь МВФ повинна бути представлена 6 жовтня.