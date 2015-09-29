Українці за вісім місяців заплатили 5,6 мільярда військового збору

Українські платники податків у січні-серпні 2015 року сплатили до державного бюджету 5,6 мільярда гривень військового збору, що на 15,1% більше, ніж заплановано.

Про це повідомляється на сайті Державної фіскальної служби.

За даними ДФС, в серпні обсяг сплаченого збору склав 743,6 мільйона гривень, що на 15,8% перевищує плановий показник.

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Як повідомляв УНІАН, військовий збір був введений в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії, яка виконує завдання в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях. Ставка збору становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню.

За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, українці в період з серпня 2014 року і до кінця грудня сплатили до бюджету 1,885 мільярда гривень військового збору, а додаткові витрати на оборону й армію порівняно з 2013 роком зросли на 15,6 мільярда гривень.