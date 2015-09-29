З 1 жовтня росіяни зможуть визнавати себе банкрутами

Новий російський закон набирає чинності за два дні, з 1 жовтня 2015 року, і передбачає, що будь-який громадянин РФ зможе попросити визнати себе банкрутом, якщо його борг перевищує 500 тисяч рублів, а сам він не в змозі розплатитися з усіма кредиторами, повідомляє РБК.

"В такому разі він визнається банкрутом і звільняється від непогашеної частини боргу. Закон встановлює, що просити визнати себе банкрутом боржник має право не частіше, ніж один раз на 5 років", - говориться в повідомленні.

План реструктуризації боргу, як випливає з проекту, обов'язково затверджується боржником та схвалюється радою кредиторів.

За даними російського Об'єднаного кредитного бюро (ОКБ), під дію закону про банкрутство потрапляють близько 580 тисяч росіян, які вже не здатні впоратися з борговим навантаженням. Це близько 1,5% від загальної кількості позичальників з діючими кредитами.

При цьому подати позов про власне банкрутство можуть ще 6,5 мільйона російських позичальників, які зараз не платять за своїми кредитами понад 90 днів.

Як підкреслює прес-служба Мінекономрозвитку РФ, інститут банкрутства фізосіб скерований в першу чергу на захист сумлінних боржників, дійсно опинилися в складній життєвій ситуації.

Реалізацію російського закону про банкрутство фізосіб ускладнить позиція арбітражних управляючих, які є обов'язковими учасниками таких процесів. Як зазначив арбітражний управляючий Сергій Стороженко, вартість послуг вкрай низька — лише 10 тисяч рублів, які боржник має покласти на депозит суду.

"Альтруїстів, які буду працювати за такі гроші, буде небагато", - переконаний Стороженко.

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За його словами, є варіант, що арбітражні управляючі формуватимуть "пакети" справ про банкрутство фізосіб, наприклад, по 100 справ на спеціаліста. "Тоді, можливо, це матиме якийсь сенс для арбітражного управляючого", — сказав Стороженко.