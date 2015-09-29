Мінськ домовився з Москвою про відстрочення платежів по кредитам

Росія і Білорусь домовилися про відстрочку платежів за кредитними лініями до 2016 року, повідомляють РИА Новости.

"Досягнуто домовленості про відстрочення платежів за кредитними лініями до 2016 року. При цьому потрібно зазначити, що Білорусь виконує свої поточні фінансові зобов'язання повністю", - говориться в матеріалах.

Мінськ і Москва підписали міжурядову угоду про виділення Білорусі фінансових ресурсів в російських рублях на суму, еквівалентну 110 мільйонам доларів, на 10 років, включаючи 4-річний пільговий період. Наприкінці квітня Мінськ отримав цю суму в російських рублях.

"Прем'єр-міністр Білорусі Андрій Кобяков в середині квітня заявив, що сторони домовилися про рефінансування платежів за державним боргом Білорусі перед Росією та Антикризовим фондом Євразес в 2015 році, формалізація цих домовленостей знаходиться на фінішній стадії", - підкреслюється в повідомленні.

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Раніше посол Росії в Мінську Олександр Суріков заявив, що Білорусь веде переговори з РФ про реструктуризацію виданих російських кредитів та відстрочення платежів по ним. За його інформацією, мова йде майже про 750 мільйонів доларів боргу перед Росією в 2015 році.