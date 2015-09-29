Кабмін виділив майже 0,5 мільйона допомоги постраждалим учасникам Майдану
Кабінет міністрів України виділив 487,2 тисячі гривень одноразової грошової допомоги особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час Революції гідності.
Про це повідомляється у підписаному прем'єр-міністром розпорядженні від 23 вересня 2015 р. № 985-р
"Виділити Міністерству соціальної політики 487,2 тисячі гривень для надання одноразової грошової допомоги особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі в масових акціях громадського протесту, що відбулися в період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня 2015 року", - говориться в розпорядженні.
Міністерству фінансів необхідно здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.
Міністерство соціальної політики має подати до 30 жовтня звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі.
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Як повідомляв УНІАН, Кабмін своїм розпорядженням від 21 травня 2014 року виділив 11,7 мільйона гривень для виплати грошової допомоги сім'ям загиблих у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час революційних подій на Майдані Незалежності в Києві. Також Кабмін виділив кошти на допомогу постраждалим в результаті акцій протесту. В лютому 2015 року Кабмін прийняв рішення про повторні виплати.