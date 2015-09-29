Кабмін виділив майже 0,5 мільйона допомоги постраждалим учасникам Майдану

Про це повідомляється у підписаному прем'єр-міністром розпорядженні від 23 вересня 2015 р. № 985-р

"Виділити Міністерству соціальної політики 487,2 тисячі гривень для надання одноразової грошової допомоги особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі в масових акціях громадського протесту, що відбулися в період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня 2015 року", - говориться в розпорядженні.

Міністерству фінансів необхідно здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Міністерство соціальної політики має подати до 30 жовтня звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін своїм розпорядженням від 21 травня 2014 року виділив 11,7 мільйона гривень для виплати грошової допомоги сім'ям загиблих у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час революційних подій на Майдані Незалежності в Києві. Також Кабмін виділив кошти на допомогу постраждалим в результаті акцій протесту. В лютому 2015 року Кабмін прийняв рішення про повторні виплати.