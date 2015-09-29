Стало відомо, скільки втратить Франція від перепродажу "Містралів"

Про це повідомляє французьке видання La Tribune з посиланням на оцінку комітету з фінансів французького Сенату.

«Якщо укладена з Єгиптом принципова угода про перепродаж суден буде втілено в життя, у результаті це обійдеться бюджету держави в суму в розмірі від €200 млн до €250 млн», - йдеться в документі.

Голова комітету Сенату Домінік де Легг зазначає, що якщо б не Єгипет Франція взагалі б понесла близько €1,1 млрд збитків, що збільшило б дефіцит бюджету на €556,7 млн.

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При цьому навіть угода з Єгиптом обернеться для французької влади додатковими фінансовими витратами: влада обіцяє надати компанії-виробнику вертольотоносців (DCNS) держсубсидій в розмірі €150 млн, щоб покрити розрив між початковою вартістю кораблів і їх підсумковою вартістю для Єгипту.

Раніше повідомлялося, що у Росії чекають, коли Франція запитає дозволу на продаж «Містралів» Єгипту.