Фонд гарантування має намір продати активи 13 банків-банкрутів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб поточного тижня планує продати активи 13 неплатоспроможних банків на загальну суму 897,46 мільйона гривень.

Як повідомляється на сайті фонду, за підсумками минулого тижня йому вдалося виручити в результаті реалізації майна 11 неплатоспроможних банків більше 36,27 мільйона гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування планує виручити від продажу активів неплатоспроможних банків 2,4 мільярда гривень до кінця поточного року завдяки активному продажу майна 47 банків.

За оцінками фонду, третина активів неплатоспроможних банків в управлінні фонду перебуває у заставі за борги цих банків за кредитами рефінансування НБУ.

За 2014 і неповний 2015 рік Нацбанк визнав неплатоспроможними 59 банків, які на даний час виводить з ринку Фонд гарантування вкладів.