Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 21,52 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 30 вересня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2152,7544 (29 вересня – 2158,8351)

100 EUR – 2411,9460 (29 вересня – 2411,4188)

10 RUR – 3,2501 (29 вересня – 3,2936).

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Як повідомляв УНІАН, 29 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,45/21,53 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 24,1140/24,2010 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3250/0,3270 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,5275 гривні/долар, до цього часу було укладено 625 угод на суму 507,22 мільйона доларів.