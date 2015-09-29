Обвал рубля зробив росіян біднішими за українців - ЗМІ

23:53, 29 вересня 2015
Фінанси
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За оцінкою однієї з найбільших страхових компаній у світі — німецької Allianz, обвал рубля зробив росіян біднішими за українців.

евро / Википедия

Відзначається, що Allianz публікує дані свого щорічного дослідження по добробуту — Global Wealth Report, передає Газета.ру.

Компанія рахувала два ключові показники: чисті фінансові активи на душу населення і валові фінансові активи на душу населення.

У 2013 році на кожного росіянина припадало €1808, а в 2014 році — вже тільки €902. Ключова причина зниження показника — обвал російської валюти по відношенню до євро, оскільки показники визначаються в перерахунку на європейську валюту.

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В результаті девальвації російської валюти Росія опустилася з 44-го на 50-е місце.

З російських сусідів вище Росії опинилася Україна (48-е місце, €1037 на душу населення), Польща (39-е місце, €6194), Литва (36-е місце, €6750), Латвія (31-е місце, €8578), Естонія (29-е місце, €11 026), Фінляндія (20-е місце, €25 059).

Нижче Росії в рейтингу країн виявилися тільки Сербія (51-е місце, €862), Індонезія (52-е місце, €707) і Казахстан (53-е місце, €406).

Середньосвітовий розподіл чистих фінансових активів становить €20 361 на душу населення.

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При цьому валова вартість активів росіян краща, ніж в України: €2085 в Росії проти €1282 в Україні.

Лідерами рейтингу по чистим фінансовим активам на душу населення стали Швейцарія €157 446 на душу населення, на другому місці США — €138 714, на третьому - Великобританія — €86 233.

Як повідомляв УНІАН раніше, державний борг Росії за 2012-2014 рік зріс на 92%. Основне зростання боргу, на 36,4%, припало на минулий рік. За оцінками Рахункової палати, причиною цього стало залучення облігацій федерального позики на трильйон рублів для Агентства по страхуванню внесків (АСВ).

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