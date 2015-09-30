Україна опустилася на три позиції в рейтингу конкурентоспроможності, зайнявши 79-те місце

Україна погіршила свої позиції в Індексі глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index, GCI) рейтингу Всесвітнього економічного форуму, посівши 79-е місце проти 76-го роком раніше. Про це йдеться у доповіді ВЕФ, оприлюдненому на сайті організації.

Цього року учасниками рейтингу стали 140 країн світу.

Укладачі рейтингу оцінювали широкий спектр чинників (порядку 100 позицій), включаючи розвиток інфраструктури, валютного та фондового ринку, роботу державного апарату, судової системи, ділову активність, рівень освіти, показники зайнятості населення та криміногенну обстановку.

Загальний бал розвитку України за семибальною шкалою становив 4 бали проти 4,1 балу роком раніше.

При цьому, за оцінками аналітиків ВЕФ, найбільший бал отримала сфера освіти - 6,1 балу за 7-бальною шкалою, найменший - 3,1 балу - макроекономічна стабільність і розвиток державних інститутів.

За даними рейтингу, найближчими сусідами України стали Гватемала (78-е місце), Таджикистан (80-е місце) і Греція (81-е місце).

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Довідка УНІАН. Індекс конкурентоспроможності ВЕФ є однією з головних публікацій Всесвітнього економічного форуму, яка має не лише інформаційну, а й допоміжну функцію для держав, що переживають економічні та політичні трансформації.

У 2013 році Україна посіла 84-е місце в Індексі конкурентоспроможності з 148 країн, опустившись за рік на 11 позицій через бюрократизм і відсутність прозорості інституційної структури країни.

У 2014 році Україна поліпшила свої позиції до 76-го місця серед 144 учасників рейтингу.