СОТ погіршила прогноз зростання світової торгівлі

Як наголошується в прогнозі, опублікованому на сайті СОТ, раніше аналітики організації прогнозували зростання світової торгівлі за підсумками 2015 року на рівні 3,3%.

Крім того, СОТ переглянула прогноз зростання торгівлі у 2016 році, знизивши його до 3,9% з 4%.

«Обсяги світової торгівлі виростуть не більш як на 2,8% у 2015 році через зниження попиту в Китаї, Бразилії та інших економіках світу. При цьому обсяг торгівлі в 2016 році зросте не більш як на 3,9%, що буде в будь-якому разі нижче середньорічного показника зростання в 5%, зафіксованого в період з 1995 до 2015 року», - йдеться в повідомленні СОТ.

Коментуючи висловлені прогнози, генеральний директор СОТ Роберто Азаведо зазначив, що в період глобальних невизначеностей, а також в умовах зростання бідності, необхідні нові імпульси розвитку торговельних відносин. «І учасники СОТ повинні стати основним джерелом зростання, об'єднуючи свої зусилля на кількох фронтах, у тому числі за допомогою торговельних переговорів», - наголосив Азаведо.

Показників торгового обороту безпосередньо по Україні СОТ не навела.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Державної фіскальної служби, загальний зовнішньоторговельний оборот України за підсумками січня-червня 2015 року становив 36,2 млрд дол. Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції з партнерами із 207 країн світу, при цьому частка експорту до країн Європейського Союзу становила 33%, імпорту – 43%, тоді як частка експорту до країн СНД становила 20%, імпорту – 25%.