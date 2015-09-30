Банк Жеваго оголосив дефолт за своїми євробондами на $100 мільйонів

Банк «Фінанси та кредит» визнав дефолт за своїми євробондами на 100 млн дол., випущеними у 2006 році, у зв'язку з визнанням банку неплатоспроможним.

Про це йдеться в біржовому повідомленні банку на сайті Лондонської фондової біржі.

Банк уточнив, що згідно з українським законодавством, на час дії в банку тимчасової адміністрації якісь виплати за цінними паперами здійснюватися не будуть.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2006 року банк «Фінанси та Кредит» здійснив випуск єврооблігацій на суму 100 млн дол. за ставкою 10,375% річних. У 2009 році власники цінних паперів погодилися на реструктуризацію 95% суми облігацій на термін чотири роки – до 25 січня 2014 року зі збільшенням купона до 10,5% (зараз – 10,375%) з піврічною виплатою купона.

В грудні 2014 року банк реструктуризував євробонди на 95 млн дол. з дорозміщенням до 100 млн дол. до 2019 року з пониженням ставки купона до 9,25% річних.

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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 18 вересня ввів тимчасову адміністрацію в банк «Фінанси та Кредит» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

Довідка УНІАН. Банк «Фінанси та кредит» (Київ) працює на ринку України з 1990 року та входить до групи найбільших банків України. Основними акціонерами банку є компанії «Асканія» (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.