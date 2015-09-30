Гривня зміцнилася на міжбанку до 21,35 за долар

У середу, 30 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 21,25/21,35 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебуває на рівні 23,8630/23,9730 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3230/0,3260 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 21,3649 грн/дол., на цю годину було укладено 89 угод на суму 44,86 млн дол.