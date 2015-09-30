Світовий банк погіршив прогноз спаду економіки Росії

Світовий банк (СБ) погіршив свою оцінку щодо спаду ВВП РФ у 2015 році до 3,8% з 2,7% за червневим прогнозом, йдеться в доповіді організації, опублікованій у середу, пише Прайм.

Таким чином, Світовий банк повернувся до своїх квітневих оцінок економічного спаду економіки РФ в поточному році. На тлі стабілізації цін на нафту СБ в червні переглянув спад ВВП Росії в 2015 році з 3,8% до 2,7%. Тоді свою оцінку організація робила виходячи з очікування, що середня ціна на нафту в 2015 році становитиме 58 доларів за барель.

Тепер же в базовий сценарій закладено останній прогноз Світового банку щодо цін на нафту: ціни будуть стабільними і становитимуть в середньому 53 долара за барель до 2015 і 2016 роках і 55 доларів за барель у 2017 році.

"У базовому сценарії прогнозується, що реальний ВВП Росії скоротиться на 3,8% в 2015 році і на 0,6% в 2016 році, а в 2017 році скорочення зміниться невеликим ростом у розмірі 1,5%", - йдеться в доповіді.

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У рамках песимістичного сценарію, заснованого на нижчих цінах на нафту, Світовий банк прогнозує спад ВВП РФ на 4,3% в 2015 році і на 2,8% у 2016 році. "У даному сценарії передбачається, що ціни на нафту продовжать падіння у другому півріччі 2015 року і становитимуть за останні шість місяців року в середньому 43 долара за барель. В результаті середня ціна за 2015 рік складе 50 доларів за барель, а потім опуститься до 40 доларів за барель в 2016 і 2017 роках", - зазначається в документі.

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Оптимістичний сценарій виходить з вищих цін на нафту: 58 доларів за барель до 2015 року, 63 доларів в 2016 році і 67 доларів в 2017 році. У цьому випадку прогнозується, що ВВП РФ скоротиться на 3,1% в 2015 році, а потім зросте на 1,3% в 2016 році і на 1,7% в 2017 році.